Консервацию и молочные продукты для нижегородских детсадов будут поставлять местные производители Общество

Фото: МП "ЕЦМЗ"

Консервацию и молочные продукты для детсадов и школ Нижнего Новгорода будут поставлять местные производители. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Единый организатор питания для нижегородских детских учреждений заключил договоры о поставках продукции с двумя местными производителями: производителем соков и консервации Бакалдским консервным заводом (Бутурлинский район) и предприятием, выпускающим молочную продукцию - Березовским молочным заводом (Арзамасский район).

Как сообщил генеральный директор компании-организатора детского питания Александр Банцекин, муниципальное предприятие ведет работу по выбору поставщиков продуктов питания на 2020 год на открытой конкурсной основе.

"Технические требования прорабатывались совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия ресурсов Нижегородской области, чтобы максимально привлекать к участию добросовестных производителей", - сказал гендиректор.

Напомним, что в середине октября прошлого года в школе №47 (пр.Гагарина) произошла групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией - заболели 26 детей. Выяснилось, что работник пищеблока этой школы 544018 носителем дизентерии. В учебном заведении, организатором питания которой является МП "Единый центр муниципального заказа", был объявлен карантин.

"ЕЦМЗ" выиграл конкурс по выбору единого организатора питания в 143 нижегородских школах в ноябре 2018 года. Всего в городе 167 школ, остальные 24 школы – это учебные учреждения так называемого "закрытого типа", где в штате есть повара, а директор сам заключат договоры.

Напомним также, что с тех пор, как предыдущий директор Владимир Жмакин стал руководителем МП в сентябре прошлого года, "ЕЦМЗ" регулярно проводил закупки продуктов у единственных поставщиков без конкурсов, что было основанием для возбуждения дел нижегородским УФАС.