ЕРКЦ продлевает сроки оплаты квитанций в Дзержинске и Кстове Общество

ЕРКЦ продлевает сроки оплаты квитанций в Дзержинске и Кстове. Квитанции ЕРКЦ за январь текущего года можно оплатить до 25 февраля 2020 года, пояснили в пресс-службе ПАО "Т Плюс".

Напомним, что с января при оплате квитанций ЕРКЦ в отделениях банков и Почты России взимается комиссия.

Оплатить без комиссии квитанции ЕРКЦ жители Дзержинска могут в офисе продаж и обслуживания клиентов, в пунктах приема платежей, а также на сайте компании; а жители Кстова - в офисе продаж и обслуживания клиентов ЕРКЦ и на сайте компании.

"Обращаю внимание граждан, что пени начисляются с 31-го дня просрочки платежа, это диктуется законодательством Российской Федерации. Поэтому если жители оплатят квитанцию до 25 февраля, то пени не начислят. Кроме этого, единовременная денежная компенсация также будет выплачена, если оплата будет произведена до 25 числа включительно. Просим жителей не беспокоиться и не стоять в очереди, все платежи, произведенные до вышеуказанной даты, будут учтены при формировании квитанции за февраль", - подчеркнула исполнительный директор ЕРКЦ Светлана Быстрова.

График работы офиса продаж и обслуживания клиентов ЕРКЦ:

- Кстово

Приемный зал (без перерыва): пн-чт: 8:30 – 17:30; пт: 8:30 – 16:30; сб-вс: выходной

Касса: пн-чт: 8:30 – 17:00; пт: 8:30 – 16:00; перерыв: 13:00 – 13:48; сб-вс: выходной



- Дзержинск

Приемный зал (без перерыва): пн-чт: 8:00 – 18:00; пт: 8:00 – 17:00; сб: 8:00 – 18:00; вс: выходной

Касса: пн-чт: 8:00 – 18:00 (без перерыва); пт: 8:00 – 17:00 (без перерыва); сб: 9:00 – 17:30 (перерыв с 12:00 до 13:00); вс: выходной



График работы пунктов приема платежей в Дзержинске:

- пункт приема платежей в ТЦ "Меркурий": пн-пт: 8:00 – 16:30 перерыв: 12:00 – 13:00; сб-вс: выходной

- пункт приема платежей в ТЦ "Лидия": пн-пт: 8:30 – 17:00, перерыв: 12:00 – 13:00; сб-вс: выходной

- пункт приема платежей в ТЦ "Теремок": 8:30 – 17:00, перерыв: 12:00 – 13:00; сб-вс: выходной.