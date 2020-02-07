Нижегородские егеря прорубают майны на озере Великое, предотвращая кислородное голодание у рыб Общество

Майна Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Егеря Пустынского заказника нижегородского госучреждения "Экология региона" прорубают майны на озере Великое, предотвращая кислородное голодание у рыб. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Пустынский заказник является особо охраняемой природной территорией. Чтобы насытить проточную воду кислородом и не допустить замора рыбы, егеря выпиливают во льду майны бензопилами. Если толщина льда больше длины инструмента, то майны дорубаются ломом для пробивания льда. После в прорубь вставляют сухой камыш и фиксируют его снегом. Через трубчатые стебли растения и поступает кислород. Таким образом происходит аэрация воды.

"Майны зимой здесь рубили еще наши деды и прадеды - берегли рыбу. И сегодня методы практически не меняются, только бензопилы используем. Эти отверстия нужны для того, чтобы рыба не погибла. Ведь на каскаде озер в морозы не формируются полыньи и трещины. Таким образом толщина льда достигает 50 сантиметров, что для рыбы может быть губительно", - рассказал егерь Пустынского заказника Сергей Маслов.

Егеря заказника за два дня прорубили больше 100 майн. Работы при благоприятной для формирования льда погоде продолжатся и на других водных объектах особо охраняемых природных территорий.

Всего на 1 января 2020 года на территории Нижегородской области образовано 407 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Их общая площадь составляет 432,1 тысяч га.



Напомним, реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.

Справка:

Главной достопримечательностью Пустынского природного комплекса являются восемь глубоководных карстовых озер: Великое, Свято, Глубокое, Кругленькое, Паровое, Долгое, Нарбус и Карасево. Они связанны в единую систему общей площадью около 300 га.

В озерах заказника, по словам местных старожилов, водятся такие виды рыб, как карась, карп, щука, линь, пескарь, красноперка, вьюн.