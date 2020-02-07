Глеб Никитин пригласил нижегородцев принять участие в конкурсе "Послы Победы" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил нижегородцев принять участие в конкурсе "Послы Победы". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Международный конкурс "Послы Победы" объявило всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы". Соорганизаторами Парада Победы могут стать 200 добровольцев со всей России и других стран мира. Также можно стать соорганизатором народного шествия "Бессмертный полк" на Красной площади, где предоставляется возможность пообщаться с ветеранами и успеть сказать "спасибо" лично.

Глеб Никитин пригласил нижегородцев принять участие в конкурсе.

"75 лет Великой Победы важнейшая дата для всего мира. Здорово, что у нижегородских волонтеров есть возможность принять участие в такой масштабной акции. Город Горький и регион в целом сыграли колоссальную роль в приближении Победы, и очень важно, чтобы новое поколение словом и делом могло проявить уважением к ветеранам войны и труда", - сказал Глеб Никитин.

"Волонтеры сегодня делают очень много, чтобы сохранить память о Победе и помочь поколению победителей. Уверен, что у нас много достойной молодёжи, которая может представить регион", - добавил губернатор.

Для подачи заявки необходимо пройти регистрацию и заполнить конкурсную анкету на сайте волонтёрыпобеды.рф, а также выполнить задания. Для участия в конкурсе приглашаются молодые люди от 18 до 35 лет. Заявку на конкурс можно подать до 3 марта 2020 года.

Нижегородские Волонтеры Победы с 2015 года становились победителями конкурса и принимали участие в организации Парада Победы в Москве и Севастополе.

Напомним, указом президента РФ Владимира Путина 2020 год объявлен Годом памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

"Воплощением традиций взаимопомощи, уважения к старшим поколениям и к нашей истории стал проект "Волонтёры Победы". Мы гордимся поколением победителей, чтим их подвиг, и наша память не только дань огромного уважения героическому прошлому – она служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство", - отметил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

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Волонтеры Победы объединяют более 200 000 добровольцев со всей России и в 45 странах мира. Движение занимается сохранением истории, помощью в проведении мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне, заботится о ветеранах. Зарегистрировавшись на сайте волонтёрыпобеды.рф, любой желающий может стать частью большой международной команды, которая является соорганизатором ключевых мероприятий Юбилея Победы не только в России, но и в других странах мира.