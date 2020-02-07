Нижегородские студенты представили "бережливые технологии" Общество

Первый конкурс студенческих проектов по внедрению бережливых технологий в вузах прошел в Арзамасе Нижегородской области в рамках научно-практической конференции "Бережливые технологии в образовании: теория и практика".

Как сообщили в объединенном проектном офисе правительства Нижегородской области и госкорпорации "Росатом", на конкурс нижегородские студенты представили 10 проектов по темам: оптимизация процесса выдачи справок, внедрение электронной системы хранения курсовых работ на кафедрах (чтобы не хранить работы в распечатанном виде), более совершенные системы навигации по территории вузов для посетителей.

Ранее агентство сообщало о том, что студентов Нижегородского автотранспортного техникума научили бережливому производству. Среди улучшений, которые принесли в учебный процесс "бережливые технологии" - сокращение ненужных временных затрат на перемещение студентов и оборудования во время занятия.

Напомним, с начала 2018 года по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в регионе стартовал совместный проект правительства региона и госкорпорации "Росатом" "Эффективная губерния" по внедрению бережливых технологий в промышленности и других сферах для повышения производительности труда.