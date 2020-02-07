"Транснефть-Верхняя Волга" завершила реконструкцию нижегородских участков МН Сургут-Полоцк Бизнес

Фото: пресс-служба компании Транснефть - Верхняя Волга

АО "Транснефть-Верхняя Волга" завершило реконструкцию участков магистрального нефтепровода (МН) Сургут - Полоцк в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Работы по реконструкции участков начались в апреле 2019 года. В ход реконструкции произведена замена 9 050 метров линейной части магистрального трубопровода с заменой узлов запорной арматуры и системы защиты от коррозии. Выполнено 14 пересечений с инженерными коммуникациями, в том числе с действующими нефтепроводами и газопроводами, автомобильными дорогами и кабелями связи. После завершения строительно-монтажных работ проведены гидравлические испытания и внутритрубная диагностика.

В пресс-службе добавили, что в работах были задействованы 78 человек и 70 единиц специальной техники. В декабре 2019 года, период плановой 72-часовой остановки транспортировки нефти, произведено подключение реконструированных участков к действующему МН Сургут – Полоцк. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован в марте 2020 года.

Работы по реконструкции участков магистрального нефтепровода выполнены в соответствии с программой технического перевооружения объектов данных объектов АО "Транснефть-Верхняя Волга". Целью реконструкции является повышение надежности и обеспечения бесперебойной транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов "Транснефти".