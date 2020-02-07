Чемпионат России по киберспорту пройдет в Нижнем Новгороде в мае Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Чемпионат России по киберспорту пройдет в Нижнем Новгороде 23 и 24 мая 2020 года в КРК "Нагорный". Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, проведение этого мероприятия станет основным этапом сотрудничества Федерации компьютерного спорта России и правительства региона.

В рамках турнира пройдут соревнования по 6 дисциплинам:

- Dota 2;

- StarCraft II;

- NHL 20;

- Tekken 7;

- Rotor Rush (технический симулятор дрон-рейсинга);

- Clash Royale.

В рамках подготовки к основному этапу Чемпионата России пройдет серия турниров. Победитель каждого из них получит право участвовать в основном этапе. Соревнования пройдут среди участников от 14 лет и старше. Призовой фонд составляет 4 млн рублей.

Подписание соответствующего соглашения о сотрудничестве между сторонами состоялось 11 октября 2019 года в Нижнем Новгороде на форуме "Россия – спортивная держава". Свои подписи на документе поставили президент ФКС России Дмитрий Смит и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Для нас большая честь принять такое масштабное соревнование в Нижнем Новгороде. Город обладает для этого всей необходимой инфраструктурой и будет удобен для участников из разных регионов России. Приятно, что наше соглашение, подписанное в рамках форума "Россия – спортивная держава" уже приносит свои плоды", – сказал Глеб Никитин.