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Культура и отдых

Чемпионат России по киберспорту пройдет в Нижнем Новгороде в мае

11 февраля 2020 12:21  [72] Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Чемпионат России по киберспорту пройдет в Нижнем Новгороде 23 и 24 мая 2020 года в КРК "Нагорный". Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, проведение этого мероприятия станет основным этапом сотрудничества Федерации компьютерного спорта России и правительства региона.

В рамках турнира пройдут соревнования по 6 дисциплинам:

- Dota 2;
- StarCraft II;
- NHL 20;
- Tekken 7;
- Rotor Rush (технический симулятор дрон-рейсинга);
- Clash Royale.

В рамках подготовки к основному этапу Чемпионата России пройдет серия турниров. Победитель каждого из них получит право участвовать в основном этапе. Соревнования пройдут среди участников от 14 лет и старше. Призовой фонд составляет 4 млн рублей.

Подписание соответствующего соглашения о сотрудничестве между сторонами состоялось 11 октября 2019 года в Нижнем Новгороде на форуме "Россия – спортивная держава". Свои подписи на документе поставили президент ФКС России Дмитрий Смит и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Для нас большая честь принять такое масштабное соревнование в Нижнем Новгороде. Город обладает для этого всей необходимой инфраструктурой и будет удобен для участников из разных регионов России. Приятно, что наше соглашение, подписанное в рамках форума "Россия – спортивная держава" уже приносит свои плоды", – сказал Глеб Никитин.

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