Социальная тематика и вопросы справедливости стали приоритетом для граждан в поправках к Конституции РФ, - Константин Костин Политика

"Социальная тематика и вопросы справедливости стали приоритетом для граждан в поправках к Конституции РФ", - заявил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин, говоря о результатах опроса Левада-Центра, целью которого стало выявление отношения населения страны к поправкам в Конституцию, инициированным Президентом РФ.

Задачей опроса, отмечается в сообщении, стало определение информированности граждан о сути и содержании предлагаемых изменений в Основной закон, а так же об их готовности принять участие в общенародном голосовании.

Опрос показал высокий уровень информированности граждан об инициативе Президента: почти 60% знают о предложениях Президента, а еще 25% хорошо осведомлены о сути и содержании этих поправок. При этом более 70% опрошенных считают, что изменения в Конституцию допустимы, а 64% выразили готовность принять участие во всенародном голосовании, если бы оно состоялось в ближайшее воскресенье. При этом 72% поддержали бы инициативу Президента.

Комментируя результаты опроса, глава ФоРГО Константин Костин обратил внимание на то, социальная тематика и вопросы справедливости стали безусловным приоритетом для респондентов. Опрос показал, что наибольшей поддержкой граждан пользуются предложения об обязательной индексации пенсий (92%) и закреплении минимального размера оплаты труда (83%). Почти 80% поддержали запрет для чиновников иметь иностранное гражданство или вид на жительство и право Президента освобождать судей КС и ВС (76%), если они совершили проступки, подчеркнул Константин Костин.

Оценивая результаты опроса Левада-Центра, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов заметил, что количество тех, кто не определился в своем желании принять участие в голосовании за принятие поправок к Конституции сравнительно невелико (20%). Если учесть, что информационная кампания по подготовке голосования продолжается, можно предположить, что эта цифра будет сокращаться и это может стать свидетельством того, что в стране реализуются плебисцитарные механизмы принятия поправок к Основному закону, заключил он.

Опрос Левада-Центр был проведен по всероссийской выборке, с 29 по 31 января 2020 года. В нем приняли участия 2023 человека, представляющих городское и сельское население страны, различные социальные и возрастные страты. Погрешность исследования составляет 2,2%.