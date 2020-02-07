Фото:
Партию овец без ветдокументов завезли в Нижний Новгород. Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл, 45 голов овец без ветеринарно-сопроводительных документов завезли на территорию города для дальнейшего разведения.
В настоящее время вся партия поставлена на карантин для проведения всех необходимых лабораторных исследований, в том числе и на бруцеллез.
В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 10.8 КоАП РФ.
В октябре прошлого года сообщалось, что почти 850 больных бруцеллезом овец в Перевозе отправили на убой и дальнейшую переработку.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+