Партию овец без ветдокументов завезли в Нижний Новгород Общество

Фото: управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл

Партию овец без ветдокументов завезли в Нижний Новгород. Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл, 45 голов овец без ветеринарно-сопроводительных документов завезли на территорию города для дальнейшего разведения.

В настоящее время вся партия поставлена на карантин для проведения всех необходимых лабораторных исследований, в том числе и на бруцеллез.

В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 10.8 КоАП РФ.

В октябре прошлого года сообщалось, что почти 850 больных бруцеллезом овец в Перевозе отправили на убой и дальнейшую переработку.