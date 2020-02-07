Детскую площадку очистили от свалки мусора после жалобы нижегородца в соцсети

Фото:
Детскую площадку в Нижнем Новгороде очистили от свалки мусора после жалобы нижегородца в соцсети.
"Замечательный зимний пейзаж на детской площадке во дворе дома 28 на Анкудиновском шоссе прямо в столице Поволжья - Нижнем Новгороде. Причём через эту помойку ежедневно сотни людей проходят по пути в одно из самых экологически чистых мест города - Щелоковский Хутор", - написал пользователь соцсети 8 февраля этого года.
Уже 10 февраля региональное министерство экологии ответило, что площадку очистили от свалки и прикрепило фотографию в подтверждение своих действий.
Фото - минэкологии
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+