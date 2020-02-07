Ректор НГТУ предложил открыть межвузовский кампус в Верхних Печерах Общество

Ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергей Дмитриев предложил открыть межвузовский университетский кампус в микрорайоне Верхние Печеры. Вопрос был обсужден на круглом столе, посвященном Дню российской науки 11 февраля 2020 года.

Елена Загайнова, исполняющая обязанности ректора Национального исследовательского ННГУ им. Н. И. Лобачевского, в свою очередь, рассказала, что в качестве еще одной территории строительства кампуса рассматривается участок по пр.Гагарина, где сейчас сконцентрированы другие принадлежащие вузу здания.

"Когда мы говорим об иностранных студентах — у нас проблема не в том, что некому преподавать, а в том, что негде жить, негде заниматься спортом. Как ни странно, первое, что спрашивает студент — "А где я буду жить? Покажите мне, пожалуйста, кампус и общежитие, где я буду заниматься спортом?". У русских студентов немножко не так, мы про спорт вспоминаем потом. В кампусе будут студенты от всех вузов региона", - отметила Елена Загайнова, добавив, что территория размещения будет выбрана, когда станут известны объемы финансирования — пока они не определены.

Сергей Дмитриев подчеркнул, что НГТУ - единственный вуз Нижнего Новгорода, который полностью обеспечен общежитиями и даже помогает в этом вопросе другим образовательным организациям. Сейчас в Верхних Печерах у университета есть два новых общежития, где живут иностранные студенты.

"Вопрос качества жизни иностранных студентов очень важен для развития экспорта российского образования. Мы поддерживаем создание кампуса и можем предложить площадку", - добавил Сергей Дмитриев.

Елена Загайнова также сообщила, что подать соответствующую заявку планируется до конца этого года.

Идею о создании межвузовского кампуса ранее озвучил ректор ПИМУ Николай Карякин, объясняя это тем, что необходим университетский городок, чтобы студентам из районов региона полноценно проходить обучение, а иностранным студентам жить и учиться в комфортных условиях.