"Горячая линия" по качеству работы комплексов фотовидеофиксации нарушений организована в Нижегородской области Общество

Фото: правительство Нижегородской области

"Горячая линия" по качеству работы комплексов фотовидеофиксации нарушений организована в Нижегородской области. Информацию о нарушениях установки передвижных комплексов и их работы можно сообщить по телефону 8 (831) 433-05-27 или направить по электронной почте: gku_bg@mail.ru с приложением фотоматериалов.

Соблюдение правил размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в ходе очередного рейда проверили сотрудники Центра безопасности дорожного движения (ГКУ НО "ЦБДД"). Выявлены три факта нарушения условий государственных контрактов одним и тем же подрядчиком.

Такие комплексы не должны скрывать от участников дорожного движения с использованием естественной растительности и не должны устанавливать за столбами наружного освещения или за иными конструкциями.

Кроме того, по условиям госконтракта, автомобили операторов должны быть оформлены в едином фирменном стиле, позволяющем определить принадлежность к исполнителю, также на них должны быть нанесены сигнальные световозвращающие элементы. Один оператор эти требования не соблюдал.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил региональному министерству транспорта и автомобильных дорог до 1 марта 2020 года проанализировать существующие очаги аварийности на дорогах и дать предложения по их ликвидации.