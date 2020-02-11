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Бизнес

Нижегородские пункты переработки древесины поставят на учет

11 февраля 2020 17:13  [52] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородские пункты переработки древесины поставят на учет. Об этом сообщили в региональном департаменте лесного хозяйства.

"Вступил в силу областной закон, который обязывает предпринимателей поставить на учет пункты переработки древесины", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Главное, что каждый нижегородец теперь сможет убедиться в законности работы пилорам. Бывает, жители подозревают, что где-то незаконно вырубает лес и нелегально его перерабатывают, но сомневаются в своих опасениях и не знают, куда обратиться. Теперь можно будет посмотреть в реестр и, если нужно, сообщить в правоохранительные органы", - добавил губернатор.

Он пояснил, что в открытом доступе будет размещен реестр всех действующих на законных основаниях предприятий. Главная цель этого нововведения - борьба с нелегальными пилорамами, как правило, перерабатывающими сырье от "черных лесорубов".

"Теперь правоохранительным органам будет намного проще приостановить работу недобросовестных предпринимателей", - пояснил глава региона.

"Важно не только защитить интересы добросовестного бизнеса, но и сократить ущерб природе, который наносит нелегальная переработка древесины", - подчеркнул Глеб Никитин.

Как пояснили в региональном деплесхозе, предприниматели, перерабатывающие древесину, должны будут обратиться в ближайшее районное лесничество по месту расположения пункта переработки и представить необходимые для регистрации документы, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте департамента лесного хозяйства https://deples.government-nnov.ru (в разделе "Деятельность – регулирование отдельных отношений в сфере переработки древесины"). Сотрудники лесничеств окажут содействие в подготовке пакета документов и представят их в департамент для регистрации и выдачи свидетельства о постановке на учет. Процедура регистрации для предпринимателей бесплатна.

Пункты переработки необходимо поставить на учет до 8 апреля 2020 года. Электронный реестр пунктов переработки, поставленных на учет, будет размещаться на сайте департамента лесного хозяйства Нижегородской области.

Напомним, в 2019 году в Нижегородской области в рамках национального проекта "Экология" было высажено почти 5 тысяч га нового леса.

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