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Общество

Почти 50% нижегородских респондентов считают, что фестивали нужно проводить на пл.Минина

11 февраля 2020 17:39  [336] Общество

Почти 50% нижегородцев, которых опросили эксперты, считают удачным решение проводить фестивали и праздничные мероприятия на пл.Минина.

Опрос проводился в январе-феврале 2020 года по итогам работы фестивальной площадки "Горьковской елки" в центре Нижнего Новгорода. В качестве респондентов выступили 1,2 тысячи нижегородцев.

Работу площадки в историческом центре города положительно оценили жители Нижегородского района, а также горожане с доходом выше среднего, которые путешествуют по Европе и считающие что данный фестиваль прошел в соответствии с зарубежными аналогичными мероприятиями.

По словам директора АНИИ "Лобачевский" Евгения Семенова, жители остальных районов города в большинстве своем сообщили, что не участвуют в таких мероприятиях и были равнодушны к новогоднему проекту.

По мнению эксперта, одной из причин подобного равнодушия может быть неблагоприятная транспортная ситуация в Нижнем Новгороде, когда жители удаленных от центра районов (например, в заречной части города) вынуждены с трудом добираться до центральной части города.

Напомним, что фестиваль "Горьковская елка" прошел в центре Нижнего Новгорода с 28 декабря по 8 января. Тогда на пл.Минина пришлось перекрывать движение транспорта.

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