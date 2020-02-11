Почти 50% нижегородских респондентов считают, что фестивали нужно проводить на пл.Минина

Почти 50% нижегородцев, которых опросили эксперты, считают удачным решение проводить фестивали и праздничные мероприятия на пл.Минина.
Опрос проводился в январе-феврале 2020 года по итогам работы фестивальной площадки "Горьковской елки" в центре Нижнего Новгорода. В качестве респондентов выступили 1,2 тысячи нижегородцев.
Работу площадки в историческом центре города положительно оценили жители Нижегородского района, а также горожане с доходом выше среднего, которые путешествуют по Европе и считающие что данный фестиваль прошел в соответствии с зарубежными аналогичными мероприятиями.
По словам директора АНИИ "Лобачевский" Евгения Семенова, жители остальных районов города в большинстве своем сообщили, что не участвуют в таких мероприятиях и были равнодушны к новогоднему проекту.
По мнению эксперта, одной из причин подобного равнодушия может быть неблагоприятная транспортная ситуация в Нижнем Новгороде, когда жители удаленных от центра районов (например, в заречной части города) вынуждены с трудом добираться до центральной части города.
Напомним, что фестиваль "Горьковская елка" прошел в центре Нижнего Новгорода с 28 декабря по 8 января. Тогда на пл.Минина пришлось перекрывать движение транспорта.
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