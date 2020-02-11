Новый аппарат МРТ планируется закупить в Нижегородскую областную детскую больницу Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Новый аппарат МРТ планируется закупить в Нижегородскую областную детскую больницу. На эти цели из регионального бюджета предполагается выделить 150 млн рублей по поручению губернатора Глеба Никитина, сообщили в пресс-службе правительства области.

Финансирование предусмотрено проектом поправок в бюджет области на 2020 год, который внесен сегодня в Законодательное собрание Нижегородской области.

"Аппарат, который есть в детской областной больнице, закуплен уже давно и не справляется с таким объемом работы. Не стоит на месте и развитие медицинской техники. Необходимо закупить нормальный томограф, позволяющий проводить качественные исследования. Надеюсь, что на ближайшем заседании депутаты Законодательного собрания поддержат эту инициативу", - подчеркнул губернатор. Ближайшее заседание пройдет 27 февраля 2020 года.

В течение года лечение в областной детской больнице проходят около 730 пациентов как с заболеваниями крови, так и с тяжелыми злокачественными заболеваниями. За 2019 год пролечено 36 пациентов по гематологии, 150 онкогематологических больных, сделано 5 трансплантаций костного мозга.

Как отметил Глеб Никитин, закупка оборудования для детских медицинских учреждений ведется также в рамках национального проекта "Здравоохранение".

"Для дооснащения детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинским оборудованием в 2020 году планируется приобрести 131 единицу медицинского оборудования на сумму 222 миллиона рублей. В частности, для Нижегородской областной детской клинической больницы будет закуплен рентгеновский компьютерный томограф с автоматическим устройством для введения контрастного вещества. Вместе с новым МРТ это серьезно усилит диагностическую базу больницы. Отмечу, что там проходят лечение дети со всего региона. Развитие этого направления медицины особенно важно в контексте послания президента", - сказал Глеб Никитин.

Также для 25 детских медицинских организаций области и Нижнего Новгорода будут закуплены переносные портативные диагностические ультразвуковые аппараты с 4-мя датчиками, гастродуоденоскопы, детский фиброскопы для исследования желудочно-кишечного тракта, риноларингофиброскопы, автоматические аппараты для измерения внутриглазного давления, автоматические рефкератометры, ЛОР-комбайны, 12-канальные электрокардиографы, диагностические рентгеновские цифровые аппараты для рентгенографии и другое.