Прокуратура внесла представление главе Канавинского района из-за нарушения прав ребенка-инвалида Общество

Прокуратура внесла представление главе Канавинского района из-за нарушения прав ребенка-инвалида на образование. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 12 февраля 2020 года.

Прокуратурой Канавинского района проведена проверка по обращению жительницы города, ребенок которой страдает детским церебральным параличом, в связи с чем имеет особенности в развитии и нуждается в адаптированном обучении.

На основании заявления женщины в администрацию района ребенок в августе 2019 года должен был пройти психолого-медико-педагогическую комиссию. Однако, несмотря на прибытие к назначенному времени, подросток обследован специалистами не был. По итогам заседания решение по вопросу дальнейшего формирования образовательного маршрута ребенка по адаптивной программе детей с ДЦП комиссией не принято. Из-за бездействия комиссии мальчик был вынужден приступить к обучению по общей образовательной программе, не учитывающей его индивидуальные возможности.

В связи с выявленными нарушениями прокурором в адрес главы администрации района внесено представление, которое рассмотрено и признано обоснованным.

В настоящее время ребенок обследован комиссией, даны необходимые рекомендации по обучению с учетом особенностей его развития.



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