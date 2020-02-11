Подрядчика оштрафовали за нарушение сроков ремонтных работ в школе Ардатовского района. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 12 февраля 2020 года.
Установлено, что в рамках национального проекта "Образование" заключен муниципальный контракт на выполнение работ по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в здании школы.
Сумма контракта составила более 2 млн рублей, со сроком окончания 1 августа 2019 года. Однако, по окончании срока, подрядчик свои обязательства не исполнил.
С целью устранения нарушений прокурором района руководителю организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры по окончанию работ в рамках муниципального контракта. Должностное лицо организации оштрафовали на 53 тысяч рублей.
Ранее в Ардатовском районе другой подрядчик некачественно выполнил ремонт дорог.
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