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Общество

Подрядчика оштрафовали за нарушение сроков ремонтных работ в школе Ардатовского района

12 февраля 2020 09:43  [26] Общество

Подрядчика оштрафовали за нарушение сроков ремонтных работ в школе Ардатовского района. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 12 февраля 2020 года.

Установлено, что в рамках национального проекта "Образование" заключен муниципальный контракт на выполнение работ по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в здании школы.

Сумма контракта составила более 2 млн рублей, со сроком окончания 1 августа 2019 года. Однако, по окончании срока, подрядчик свои обязательства не исполнил.

С целью устранения нарушений прокурором района руководителю организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры по окончанию работ в рамках муниципального контракта. Должностное лицо организации оштрафовали на 53 тысяч рублей.

Ранее в Ардатовском районе другой подрядчик некачественно выполнил ремонт дорог.

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