"Волга-флот" увеличит уставный капитал за счет акций "Северо-Западного пароходства" Бизнес

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АО "Судоходная компания "Волжское пароходство" ("Волга-флот", Нижний Новгород) увеличит уставный капитал на 2,5 млрд рублей за счет конвертации акций "Северо-Западного пароходства" (Санкт-Питербург). Об этом сообщается на сервере раскрытия информации.

Данное решение одобрило собрание акционеров нижегородской судоходной компании. "Волга-флот" и "Северо-Западного пароходство" входят в состав международной транспортной группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding).

Акционеры приняли решение увеличить уставный капитал "Волжского пароходства" на 2,5 млрд рублей, то есть на 5 млн акций номиналом 500 рублей каждая.

Это произойдет за счет конвертации акций "Северо-Западного пароходство". Обыкновенные акции Санкт-Петербургской компании конвертируются в дополнительные обыкновенные акции "Судоходной компания "Волжское пароходство". Акции "Северо-Западного пароходства" конвертируются в одну дополнительную обыкновенную акцию нижегородской судоходной компании стоимостью 500 рублей.

Таким образом "Северо-Западного пароходство" присоединиться к АО "Волга-флот".