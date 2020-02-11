Капремонт завершен в нижегородской поликлинике № 4 Общество

Фото: Александр Воложанин

Капремонт завершен в нижегородской поликлинике № 4 Канавинского района. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области 12 февраля 2020 года.

По словам главного врача поликлиники Инны Пудовой, в настоящее время в медицинском учреждении полностью сформирована доступная среда для пациентов с ограниченными возможностями здоровья.

"С правой стороны от центрального входа установлена подъемная платформа лифтового типа для маломобильных граждан, благодаря чему время подъема на первый этаж сократилось в 6 раз. Пол у входной группы и центрального крыльца выложен изменяемым типом покрытия перед препятствиями, центральный вход оснащен автоматическими раздвижными дверями, а также проведена замена лифтового оборудования. Теперь в лифте имеется звуковое и световое сопровождение при остановке кабины на этаже", - рассказала Инна Пудова.

Кроме того, у центрального крыльца и в туалетной комнате для инвалидов установлены кнопки вызова персонала, организована зона в открытой регистратуре с низкой стойкой, применены тактильные наклейки для слабовидящих.

Главный врач подчеркнула, что в ходе капитального ремонта отремонтированы помещения кабинета инфекционных заболеваний, организован блок с отдельным входом с улицы, тем самым разделены потоки пациентов с симптомами ОРВИ, гриппа и пациентов с соматическими заболеваниями.

"В отремонтированном в прошлом году помещении открыт межрайонный кабинет лечения хронической сердечной недостаточности, где наблюдаются пациенты из группы высокого и очень высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это позволит улучшить доступность кардиологической помощи и снизить смертность от болезней системы кровообращения, то есть решить одну из важнейших задач нацпроекта "Здравоохранение", - добавила Инна Пудова.

Переведен на первый этаж поликлиники и отремонтирован первичный онкологический кабинет в составе кабинета приема врача и манипуляционной. Врач-онколог при необходимости проводит пункции под контролем ультразвукового исследования.

"Преимуществом стало то, что при помощи программы центрального архива медицинских изображений доступен просмотр рентгенологических, флюорографических, маммографических, КТ-исследований, проведенных пациенту в нашей, или других медицинских организациях. В настоящее время освоена и ведется работа по формированию и заполнению направления на медико-социальную экспертизу в электронном виде, обеспечена возможность передачи данных в базу данных главного бюро медико-социальной экспертизы", - отметила главный врач поликлиники.

В 2019 году проведен капитальный ремонт помещений клинической лаборатории, аптечного склада, холлов 1-го этажа (правое и левое крыло), лестничных маршей с заменой поручней, холлов 4-го этажа, а также проведен капитальный ремонт электросетей.

Напомним, по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина минздравом региона разработана программа капитального ремонта медучреждений до 2022 года.