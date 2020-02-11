Более тысячи тонометров проверили в рамках акции "Будь уверен! Будь здоров!" в Нижегородской области Общество

Более тысячи тонометров проверили в рамках всероссийской акции "Будь уверен! Будь здоров!" в Нижегородской области 11 февраля 2020 года.

Организатором акции выступило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) при поддержке министерства здравоохранения Нижегородской области. Акция прошла в четырех городах региона: Нижнем Новгороде, Дзержинске, Павлове и Арзамасе.

Как подчеркнула заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Светлана Белозерова, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями является одним из важнейших направлений национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

"От точности приборов, которые помогают следить за нашим здоровьем, зависит очень многое: какой диагноз поставят, какое лечение будет назначено, какие лекарства принимать. Главная наша цель - сократить количество пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также снижение смертности от этих заболеваний более чем на 20% к 2024 году", - пояснила Светлана Белозерова.

Акция проводится второй год подряд и пользуется популярностью у нижегородцев.

"В прошлом году метрологами Нижегородского ЦСМ было проверено 975 тонометров, в 2020 году - 1043 прибора, 161 из них по результатам проверки выдавал некорректные данные. Самыми частыми причинами неточной работы приборов в период акции оказались превышение погрешности измерений, негерметичность пневмосистемы тонометра, нарушение целостности манжеты, плохая работа дисплея тонометра. Акция действительно популярна. Мы получили множество благодарностей от людей. Многие говорили, что пользуются тонометрами едва ли не каждый день, но, к сожалению, не знали, что за исправностью этих приборов нужно следить", - рассказал директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в регионе в 2020 году будут переоснащены 5 первичных сердечно-сосудистых центров в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

"Первичные сердечно-сосудистые центры имеют большое значение в системе здравоохранения. На этом уровне можно принять меры, чтобы не допустить дальнейшего развития заболевания и выработать грамотную тактику лечения. Все это невозможно без современного диагностического оборудования", - отметил губернатор. Также Глеб Никитин подчеркнул, что до конца 2020 года будут переоснащены центры в пяти медицинских организациях - больницах №5 и № 39 Нижнего Новгорода", а также в трех ЦРБ - Лысковской, Городецкой и Уренской.