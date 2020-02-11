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Бизнес

Вице-губернатор Евгений Люлин встретится с предпринимателями Дзержинска 13 февраля

12 февраля 2020 14:12  [72] Бизнес

Вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин встретится с предпринимателями Дзержинска 13 февраля 2020 года.

Встреча пройдет в центре "Мой бизнес" по адресу: ул. Урицкого, 10. Начало в 14:00. Предпринимателей лично проконсультируют Евгений Люлин, министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов и глава Дзержинска Иван Носков.

В 15:00 в этом же здании состоится встреча с бизнес-сообществом Дзержинска.

"В прошлом году в регионе открылся центр "Мой бизнес" в Нижнем Новгороде, а затем еще в 17 крупных городах и районных центрах региона. Кстати, "Мой бизнес" в Дзержинске появился одним из первых, ведь здесь очень сильное бизнес-сообщество: предприниматели вносят большой вклад в местную экономику", - отметил Евгений Люлин.

Напомним также, что центры и горячая линия "Мой бизнес" (8−800−301−29−94) открылись в 2019 году в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Замечания и предложения по работе центров и горячей линии "Мой бизнес" предприниматели могут сообщать по телефону (831) 435-17-00 в рабочее время.

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