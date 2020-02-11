Подготовка к проекту "Оздоровление Волги" продолжится в Нижегородской области Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Подготовка к проекту "Оздоровление Волги" продолжится в Нижегородской области в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательно собрание региона проект поправок в бюджет на 2020 год. Поправки предусматривают выделение 212,6 млн рублей на проектирование очистных сооружений по федеральному проекту "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология".

"Нам необходимо иметь готовые проекты объектов водоснабжения и водоотведения. Только тогда мы сможем включить их строительство в национальный проект и получить федеральные средства на реализацию. Поэтому для помощи муниципалитетам уже второй год подряд мы направляем средства на проведение данных работ из областного бюджета.

Кроме этих средств, планируем в этом году выделить еще порядка 100 млн рублей", - сказал Глеб Никитин.

Министерство энергетики и ЖКХ региона в ближайшее время планируется провести заседание межведомственной комиссии по отбору объектов очистных сооружений, на которые в первую очередь необходимо разработать проектно-сметную документацию.

"Сейчас часть проектов практически готова. К концу первого квартала их количество составит около десяти. Если сделанный проект не получится включить в нацпроект, то это не значит, что его положат на полку. Будем находить возможности и средства для реализации за счет средств региона и муниципалитетов", - добавил Глеб Никитин.

В 2019 году в регионе началась реализация 17 проектов по строительству и модернизации очистных сооружений, два из них уже завершены. Работы по остальным будут закончены в 2020 – 2021 годах. Всего до 2024 года в рамках федерального проекта "Чистая вода" в Нижегородской области планируется создание минимум 13 объектов водоснабжения, а в рамках проекта "Оздоровление Волги" - строительство и модернизация 69 объектов водоотведения.

Напомним, Глеб Никитин предложил ускорить прохождение согласований при реализации нацпроекта "Экология".

На реализацию федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" Нижегородской области выделено 18,8 млрд рублей. Его основная цель - до 2024 года в три раза снизить сбросы загрязненных сточных вод в Волгу.