Стратсессия российских водоканалов пройдет в Нижнем Новгороде 18-19 февраля Общество

Перспективы внедрения инструментов бережливого производства на российских предприятиях водоснабжения и водоотведения (ВКХ) будут обсуждаться в рамках стратегической сессии в Нижнем Новгороде 18-19 февраля 2020 года. Организаторами мероприятия выступают Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (АНО ФЦК) и АО "Нижегородский водоканал".



В пресс-службе Нижегородского водоканала рассказали, что мероприятие соберет на своей площадке около 100 представителей из 17 водоканалов России, региональных представительств Фонда развития промышленности, агентства инноваций. География участников охватывает разные уголки России.

Свое присутствие уже подтвердили Липецк, Краснодарский край, Приморский край, республика Коми, Рязань, Вологда, Набережные Челны и другие города.



В рамках стратегической сессии по внедрению бережливого производства запланировано обсуждение общей для водоканалов проблематики. В повестке такие вопросы, как рассмотрение типовых проектов по внедрению Бережливого производства на предприятиях ВКХ, проекты по автоматизации основных процессов предприятия, внедрение системы 5С и оптимизация процессов взаимодействия с административными органами.

По итогам стратсессии будут выработаны общие решения по каждому направлению. Кроме того, руководители предприятий ВКХ смогут получить консультации ведущих российских экспертов в области бережливого производства.

"АО "Нижегородский водоканал" стал первой компанией ВКХ в России, заключившей соглашение с Федеральным центром компетенций. Стратегическая сессия на базе нашего предприятия задумывалась именно как возможность обсуждения вопросов повышения производительности труда. За 5 месяцев плотного сотрудничества с ФЦК нам удалось наработать определенный опыт, который мы готовы обсуждать и совершенствовать вместе с коллегами", - рассказал генеральный директор водоканала Николай Николюк.



Деловая программа второго дня предполагает посещение объектов АО "Нижегородский водоканал". Предприятие уже применяет бережливые технологии. Например, на Заречном канализационном эксплуатационном участке удалось значительно сократить время сбора бригады на выезд, а за счет внедрения 5С и улучшения работы склада объем запасов снизился вдвое. По итогам выполнения мероприятий к апрелю производительность труда участка должна вырасти в 1,5 раза.



В центре по работе с абонентами участники сессии смогут ознакомиться с внедренными в рамках бережливого производства информационными системами "Претензионно-исковая работа" и "Мобильный инспектор", направленными на повышение качества работы с абонентами. Третьим объектом станет Слудинская водопроводная станция, где участники стратсессии узнают о технологии очистки воды. Кроме того, на Главной насосной станции многие процессы были автоматизированы.