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Олег Шагаев пропал в Нижнем Новгороде 9 февраля 2020 года. Об этом сообщает ПСО "Волонтер".
23-летний молодой человек ушел из дома по адресу: ул. Ульянова, 31Е и не вернулся.
Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые.
Был одет в темную куртку с капюшоном, серые брюки, обут в черные кроссовки.
Обладающих какой-либо информацией о местонахождении молодого человека, просьба сообщить по телефону: 8(831) 291-51-51 либо инфоргу поиска (Людмила 8920-299-66-46).
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