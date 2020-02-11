Олег Шагаев пропал в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ПСО "Волонтер"

Олег Шагаев пропал в Нижнем Новгороде 9 февраля 2020 года. Об этом сообщает ПСО "Волонтер".

23-летний молодой человек ушел из дома по адресу: ул. Ульянова, 31Е и не вернулся.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые.

Был одет в темную куртку с капюшоном, серые брюки, обут в черные кроссовки.

Обладающих какой-либо информацией о местонахождении молодого человека, просьба сообщить по телефону: 8(831) 291-51-51 либо инфоргу поиска (Людмила 8920-299-66-46).