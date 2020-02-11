Последние новости рубрики Спорт
12 февраля 2020 17:13  [87] Нижегородцы заняли призовые места на первенстве ПФО по КУДО
12 февраля 2020 16:59  [97] Мастер-класс по баскетболу прошел в Кстове при поддержке Компании "ЛУКОЙЛ"
11 февраля 2020 11:33  [887] Глеб Никитин пригласил нижегородцев принять участие в "Лыжне России"
11 февраля 2020 10:41  [1338] Три нижегородских баскетболиста готовятся сыграть в составе сборной России
10 февраля 2020 10:48  [1094] Нижегородская область претендует на проведение финала Кубка России по футболу
10 февраля 2020 09:45  [1316] Движение транспорта по ул. Лоскутова в Нижнем Новгороде будет временно прекращено из-за хоккейного матча
06 февраля 2020 13:23  [1673] Нижегородец сорвался со скалы на чемпионате по альпинизму в горах Ингушетии
06 февраля 2020 10:42  [1524] Палата РФС запретила ФК "НН" регистрировать новых игроков из-за долга перед футболистом
04 февраля 2020 16:53  [1256] Банк "Открытие" поможет зарегистрироваться на Югорский лыжный марафон
04 февраля 2020 15:50  [1170] ФК "Тамбов" будет проводить домашние матчи на стадионе "Нижний Новгород"
Спорт

Нижегородцы заняли призовые места на первенстве ПФО по КУДО

12 февраля 2020 17:13  [87] Спорт

Нижегородские спортсмены в составе десяти человек приняли участие в отборе всероссийских соревнований по КУДО. Об этом сообщают организаторы.

Четыре человека из команды завоевали призовые места на первенстве Приволжского Федерального Округа 2020 года по КУДО в Ульяновске.

Первое место досталось Еремину Александру и Грачёву Павлуй, второе место - Загородневу Владимиру и Алексееву Даниилу, третье место завоевали Клещев Николай и Кузнецов Никита.

На межрегиональном турнире ПФО второе место занял Милованов Владимир. Первые и вторые места прошли отбор на первенство России, которое состоится 25 апреля в Москве, а третьи места вошли в резерв сборной ПФО.

"Нижегородцы впервые в таком составе прошли сложнейший отбор на главные соревнования страны, будем болеть за наших ребят, также в этом году сильнейшие спортсмены России примут участие в кубке Мира, который состоится в сентябре в Греции", - прокомментировал председатель нижегородского отделения Федерации КУДО России Владимир Поддымников.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph