Нижегородцы заняли призовые места на первенстве ПФО по КУДО Спорт

Нижегородские спортсмены в составе десяти человек приняли участие в отборе всероссийских соревнований по КУДО. Об этом сообщают организаторы.

Четыре человека из команды завоевали призовые места на первенстве Приволжского Федерального Округа 2020 года по КУДО в Ульяновске.

Первое место досталось Еремину Александру и Грачёву Павлуй, второе место - Загородневу Владимиру и Алексееву Даниилу, третье место завоевали Клещев Николай и Кузнецов Никита.



На межрегиональном турнире ПФО второе место занял Милованов Владимир. Первые и вторые места прошли отбор на первенство России, которое состоится 25 апреля в Москве, а третьи места вошли в резерв сборной ПФО.

"Нижегородцы впервые в таком составе прошли сложнейший отбор на главные соревнования страны, будем болеть за наших ребят, также в этом году сильнейшие спортсмены России примут участие в кубке Мира, который состоится в сентябре в Греции", - прокомментировал председатель нижегородского отделения Федерации КУДО России Владимир Поддымников.