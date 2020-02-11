ДУКи Нижнего Новгорода объяснили индексацию цен на свои услуги Общество

Домоуправляющие компании Нижнего Новгорода провели индексацию стоимости услуг не самовольно, а путем голосования жителей. Об этом сообщила руководитель проекта клиентского сервиса пяти Домоуправляющих компаний Нижегородского, Советского, Приокского, Канавинского и Московского районов Юлия Ядрова на пресс-конференции 12 февраля 2020 года.

Она рассказала, что у управляющих компаний возникла спорная ситуация с жителями около десяти многоквартирных домов, отдельно отметив, что всего в обслуживании ДУКов их более пяти тысяч.

Спорный вопрос возник в связи с проведением в стране "мусорной" реформы - ДУКи пересчитали цены на свои услуги в зависимости от категории каждого дома. Юлия Ядрова пояснила, что при введении "мусорной" реформы часть тарифа перешла регоператорам, при этом задач перед ДУКами стало больше. Отсюда и индексация.

В платежки новую сумму сразу не включили, а объявили процедуру голосования: жители сами решали принимать или нет данную индексацию. ДУКи выбрали подрядные организации, которые на общих собраниях, а затем путем обхода квартир, собрали мнения людей на этот счет. Голосование считалось действительным, если свой голос отдали более 51% жителей. Результаты были подведены и новые суммы включены в платежки.

Как отметила Юлия Ядрова, большинство жителей поддержали индексацию, понимая, что это отразится на качестве услуг. Обслуживание домов, жители которых не согласились с этим процессом, стало проводиться по муниципальному тарифу. Этот тариф немного дешевле, но при этом количество оказываемых управляющими компаниями услуг стало меньше.

После этого у жителей нескольких домов возникли вопросы к ДУКам. Они считают увеличение стоимости необоснованным, и утверждают, что в голосовании не участвовали.

Юлия Ядрова предположила, что это связано с человеческим фактором.

(Юлия Ядрова, фото: НИА "Нижний Новгород" Анастасия Макарычева)

"Подрядные организации не имеют права требовать у людей паспорт. Они просто приходили в квартиры и спрашивали мнение. В этот момент могли проголосовать родственники собственников, квартиранты и даже соседи. Кроме того, жители могли поменять свое решение после разговора с близкими. Мы проведем внутреннее расследование, и определим, в чем причина", - сказала она.

"Я считаю, что ничего страшного в этом нет. Индексация идет по всем направлениям, этот процесс не может стоять на месте. Я ежедневно общаюсь с ДУКом, хожу туда, как на работу. Могу сказать, что наш дом получает все услуги в том объеме, в котором запрашивает. Мне даже странно слышать, что некоторые члены советов домов заявляют, что их не услышали. Даже в одной семье есть те, кто против чего-либо. Есть такой тип людей как Баба Яга из мультфильма – всегда против", - выразила свое мнение председатель совета дома №4 по ул.Володарского Евгения Громова.

Поскольку за индексацию проголосовали не 51%, а больший процент жителей, даже при учете исключения бюллетеней недовольных, кворум голосования соблюден. Это значит, что изменение вступило в силу.

Некоторые жильцы, которые считают себя обманутыми, обратились в суд и правоохранительные органы. По словам Юлии Ядровой, ДУКи предоставили им все имеющиеся документы, а также передали протоколы собраний в Госжилинспекцию.

"ДУКи готовы к конструктивному общению с жителями. Для них также важно объективно понимать, принадлежит ли подпись собственнику. Это и должны установить правоохранительные и судебные органы", - сказала Юлия Ядрова.

Таким образом домоуправляющие компании Нижнего Новгорода отменят индексацию цен на свои услуги, если несоответствующие подписи будут признаны подделками, и это повлияет на кворум голосования.