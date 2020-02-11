"За присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" собрано уже 125 тысяч подписей", - Глеб Никитин Общество

Фото: Александр Воложанин

Жители Нижегородской области активно включились в сбор подписей за присвоение Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести". Как подчеркнул секретарь НРО партии "Единая Россия", губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, на данный момент инициативу посредством специального сайта и подписных листов поддержали 125 тысяч нижегородцев.

"Мне хочется поблагодарить всех, кто уже поставил свою подпись. Очень важно, что вы чтите память о Великой Победе. Горьковская область сыграла колоссальную роль в ее приближении", - отметил Глеб Никитин.

Поддержать инициативу жители могут на сайте "ЗаНижний.рф", пройдя простую процедуру регистрации. Также отдать свой голос можно в централизованных пунктах по сбору подписей с 11 по 18 февраля включительно. На территории Нижнего Новгорода открыто 40 таких центров, они работают в крупнейших торговых центрах, офисах МФЦ, отделениях Почты России и на железнодорожном вокзале. Помощь всем желающим проголосовать за присвоение звания "Город трудовой доблести" оказывают "Волонтеры Победы".

"Процедура регистрации очень простая. Необходимо зайти на сайт "ЗаНижний.рф", пишем ФИО и номер телефона, на который приходит СМС с кодом подтверждения, вводим его и тем самым подтверждаем, что мы поддерживаем присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести", - рассказала волонтер Оксана Тараканова.

Жители региона активно поддерживают инициативу по присвоению Нижнему Новгороду почетного звания. Как подчеркнул житель Нижегородского района Николай Глядешкин, который поставил свою подпись в пункте, расположенном в МФЦ, Нижний Новгород заслуживает присвоения этого звания. "В годы войны на предприятиях Горького для фронта выпускали танки, самолеты, подводные лодки. В Дзержинске делали боеприпасы. Все это подпитывало фронт. Без помощи тыла не было бы Победы", - сказал Николай Глядешкин.



Акция по сбору подписей также прошла в минувшие выходные в Театре юного зрителя на премьере мюзикла "Небесный тихоход". Это история женского полка ночных бомбардировщиков "У-2", которая стала широко известна благодаря кинокомедии, вышедшей на экраны в 1945 году и до сих пор любима миллионами зрителей.

Напомним, что законопроект, которым предлагается установить в России почетное звание "Город трудовой доблести", 14 декабря 2019 года на рассмотрение Государственной думы внес президент РФ Владимир Путин. Это звание присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.