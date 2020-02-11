"Каждый нижегородский солдат и офицер, прошедший войну в Афгане, стал легендой", - Глеб Никитин

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил обращение ко Дню вывода войск из Афганистана.

"Уважаемые воины-афганцы! Искренне горжусь нижегородцами - горьковчанами, служившими в Афганистане. Более шести с половиной тысяч наших солдат и офицеров выполнили там свой долг. Только представьте: шесть с половиной тысяч - численность населения одного посёлка городского типа. 189 человек погибли, 834 были ранены и контужены, 155 стали инвалидами", - сказал губернатор.

"Правду говорят: у каждого поколения – своя война. И каждый нижегородский солдат, и офицер, «покончивший счёты с войной» в Афгане, стал легендой. В школах, где учились герои, свято хранится память о них, по всей области открыты памятники погибшим воинам…", - добавил Глеб Никитин.

"Дорогие друзья! Спасибо вам за то, что своим примером помогаете нам растить молодёжь с правильными ценностями и ориентирами! За то, что, вопреки всему пережитому, сумели не сломаться, а выстоять и активно работать на благо родной земли. Нижегородская область нуждается в таких сильных духом людях, которым по плечу самые сложные задачи!", - подытожил глава региона.