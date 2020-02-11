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Общество

Глеб Никитин посетит Балахнинский район 13 февраля

13 февраля 2020 09:15  [276] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетит с рабочим визитом Балахнинский район 13 февраля 2020 года. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, он поздравит с наступающим Юбилеем Победы ветеранов-балахнинцев и вручит им юбилейные медали.

Напомним, 22 января 2020 года Глеб Никитин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны в Павлове. Одной из главных тем обсуждения стала работа по подготовке заявки на присвоение Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести".

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