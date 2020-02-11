Глеб Никитин посетит Балахнинский район 13 февраля

Фото:
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетит с рабочим визитом Балахнинский район 13 февраля 2020 года. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, он поздравит с наступающим Юбилеем Победы ветеранов-балахнинцев и вручит им юбилейные медали.
Напомним, 22 января 2020 года Глеб Никитин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны в Павлове. Одной из главных тем обсуждения стала работа по подготовке заявки на присвоение Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести".
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+