Глеб Никитин посетит Балахнинский район 13 февраля Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетит с рабочим визитом Балахнинский район 13 февраля 2020 года. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, он поздравит с наступающим Юбилеем Победы ветеранов-балахнинцев и вручит им юбилейные медали.

Напомним, 22 января 2020 года Глеб Никитин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны в Павлове. Одной из главных тем обсуждения стала работа по подготовке заявки на присвоение Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести".