Житель Пильнинского района получил условный срок за неуплату алиментов пяти детям Общество

Житель Пильнинского района получил условный срок за неуплату алиментов пяти детям. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 13 февраля 2020 года.

Судом установлено, что 45-летний мужчина, достоверно зная о возложенной на него судом обязанности уплачивать алименты, будучи привлеченный к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), уклонялся от выплаты алиментов на содержание 5 несовершеннолетних детей.

Задолженность по уплате алиментов с января 2019 года по ноябрь 2019 года составила более 245 тысяч рублей.

Суд назначил наказание- лишение свободы на 9 месяцев условно, с испытательным сроком 9 месяцев, а также возложил на мужчину обязанность официально трудоустроится. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что житель Ардатовского района не платил алименты 9 лет. По другому делу, нижегородца, задолжавшего 100 тысяч рублей по алиментам, приговорили к 1 году исправработ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно.