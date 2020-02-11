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Культура и отдых

800-рублевую купюру "выпустили" к 800-летию Нижнего Новгорода

13 февраля 2020 11:07  [220] Культура и отдых

Фото: из соцсети ВКонтакте

800-рублевую купюру "выпустили" к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом рассказали организаторы в официальной группе ВКонтакте Волго-Вятского филиала ГЦСИ "Арсенал".

Купюра появилась на выставке "Единомышленники", которая проходит в "Арсенале". Кураторами по-прежнему выступили смотритель Арсенала Светлана Журавлева и художник Иван Серый. Инсталляцию "799 или за год до 800" создали Иван Серый и художник "Синий карандаш".

Третья выставка цикла работает до 23 февраля 2020 года.

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Ранее сообщалось, что новый арт-объект в виде миниатюрной комнаты нижегородского художника Ивана Серого появился в Холодном переулке в феврале этого года.

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