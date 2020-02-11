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Происшествия

Мошенники из Дзержинска подозреваются в незаконных начислениях малоимущим семьям

13 февраля 2020 12:41  [113] Происшествия

Мошенники из Дзержинска подозреваются в незаконных начислениях малоимущим семьям. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 13 февраля 2020 года. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

В результате оперативного сопровождения возбуждённого уголовного дела сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по Дзержинску и 6 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по региону было установлено, что денежные средства выделялись из бюджета в рамках финансирования регионального пилотного проекта по борьбе с бедностью - на поддержку семей при рождении детей.

По версии следствия, подозреваемые неоднократно похищали бюджетные денежные средства, используя свое служебное положение, при оформлении мер социальной поддержки жителям Дзержинска.

Было установлено, что они привлекали граждан, не имеющих законных оснований к начислению социальных выплат, оформляли необходимые документы, обналичивали и похищали денежные средства.

При этом, гражданам, на которых оформлялись выплаты, незаконно передавали 10% от оформленных на них субсидий. В настоящий момент сумма ущерба уточняется, она уже превысила 5 млн рублей. Расследование продолжается.

Стоит отметить, что факт мошенничества был выявлен благодаря принципиальной позиции регионального министерства социальной политики по вопросу противодействия с нарушениями при осуществлении выплат.

"Правонарушение было выявлено в ходе внеплановой проверки, проведённой министерством, поводом к которой стало сообщение сотрудников управления социальной защиты горда Дзержинска. Когда информация о необоснованных выплатах нашла подтверждение, мы подключили к делу правоохранительные органы", - пояснил министр социальной политики Нижегородской области Алексей Исаев.

По закону, за совершение подобного преступления предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 6 лет.

Ранее сообщалось, что житель Дзержинска два года получал социальные выплаты для многодетных семей, имея только одного ребенка, что выяснилось по итогам проверки.

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