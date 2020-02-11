Срок закрытия школ из-за карантина в Нижнем Новгороде сократили на неделю Общество

Срок закрытия школ из-за карантина в Нижнем Новгороде сократили на неделю Фото: НИА Нижний Новгород

Срок закрытия школ Нижнего Новгорода из-за карантина по гриппу и ОРВИ сократили на неделю. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском департаменте образования.

Ранее предполагалось, что все школы Нижнего Новгорода с 13 февраля закроются на 10 дней, то есть на две недели. Сейчас принято решение закрыть школы с 13 до 19 февраля — на одну неделю.

Такое решение принял городской департамент образования, который проанализировал ситуацию с заболеваемостью детей.

"Но если уровень заболеваемости не снизится, то будет решаться вопрос о его продлении", - сказали в департаменте, добавив, что школам во время карантина рекомендовано организовать электронную форму обучения на дому.

По данным на 11 февраля — до введения карантина во всех учебных организаций, в городе были закрыты на карантин 72 школы и 21 детский сад.

Также на 11 февраля эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Нижегородской области увеличен более чем на 40%, причем среди заболевших 63% составляют дети до 14 лет. В начале месяца эпидпорог был превышен на 27%.