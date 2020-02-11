Нижегородская область примет участие в проекте "Песни памяти на стадионах" Общество

Нижегородская область примет участие в проекте "Песни памяти на стадионах" в преддверии юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На матче хоккейного клуба "Торпедо" с хабаровским "Амуром" 15 февраля 2020 года болельщики под аккомпанемент Нижегородского губернского оркестра споют "Смуглянку", "Катюшу" и другие известные песни. На матч приглашены ветераны Великой Отечественной войны.

"Песни о Великой Отечественной войне для меня - самые любимые. Когда слышишь их, всегда сжимается сердце и хочется подпеть. Считаю, что это просто прекрасный проект, объединяющий и вдохновляющий людей. Война коснулась каждой семьи, и важно дать возможность каждому человеку стать частью Юбилея Победы", - сказал Глеб Никитин.

Год памяти и славы объявлен в России в 2020 году по указу президента.

Ранее, всероссийская акция "Блокадный хлеб", приуроченная к 76 годовщине снятия блокады Ленинграда, прошла и в Нижегородской области в январе этого года. Тогда испекли хлеб, весом в 125 граммов каждый. Таков был паек в самые тяжелые времена блокады.