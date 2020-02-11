Дмитрий Сватковский обсудил с Олегом Матыциным вопросы развития спортивной инфраструктуры в Нижегородской области Политика

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Сватковский встретился с новым министром спорта РФ Олегом Матыциным. Встреча прошла в Москве, в министерстве спорта РФ.

В рамках встречи обсуждались вопросы о строительстве в Нижнем Новгороде Ледового дворца, реконструкции Гребного канала, реализации программы по строительству ФОКов открытого типа (ФОКОТов) в районах Нижегородской области в 2021 году, проведении форума "Россия – спортивная держава" и другие.



Кроме того, речь шла о работе министерства с Государственной Думой, изменении федерального законодательства в части развития спорта, реализации стратегии министерства до 2030 года.

"Мы знакомы с Олегом Васильевичем на протяжении долгого времени, но впервые встретились с ним в его новом качестве. По поручению губернатора на встрече удалось обсудить многие вопросы, крайне важные для развития спортивной инфраструктуры Нижегородской области. По итогам встречи новый министр спорта обещал оказывать помощь и содействие региону в реализации спортивных проектов. Губернатор Глеб Никитин ставит перед правительством области масштабные и амбициозные задачи по продвижению спорта, здорового образа жизни и совершенствованию спортивного комплекса региона. Очевидно, без участия и возможностей федерального министерства эти задачи трудно решить", - сообщил Дмитрий Сватковский.