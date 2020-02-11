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Бизнес

Банк "Открытие" начинает выдавать ипотеку клиентам с дальневосточной пропиской под 2% годовых

13 февраля 2020 14:29  [67] Бизнес

Фото: Пресс-служба банка Открытие

Банк "Открытие" начинает выдавать ипотеку клиентам с дальневосточной пропиской под 2% годовых. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В банке "Открытие" начала работать программа "Дальневосточная ипотека" для молодых семей. В рамках программы с госсубсидированием молодые семьи смогут получить ипотечный кредит по ставке 2% для приобретения жилья на Дальнем Востоке.

"Никогда еще покупка собственной квартиры не была такой доступной для молодых семей - это серьезная помощь тем, кто планирует приобретение жилья на Дальнем Востоке. Мы рассчитываем, что "Дальневосточная ипотека" будет востребована нашими клиентами, и с ипотечным кредитом банка "Открытие" многие семьи обретут свое жилье", - сказала заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка "Открытие" Нина Крючкова.

Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или на приобретение уже готовой квартиры у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа, а также на приобретение квартиры на вторичном рынке жилья в сельских поселениях ДФО.

В программе смогут принять участие семьи, в которых возраст супругов не превышает 35 лет, либо граждане не старше 35 лет, не состоящие в браке и воспитывающие ребенка до 18 лет. Программа будет действовать до 31 декабря 2024 года включительно. Получить консультацию по программе и подать заявки на кредит можно в отделениях банка "Открытие" в Дальневосточном федеральном округе.

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