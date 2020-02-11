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Общество

Почти все садовые участки нижегородского СНТ "Красный кожевенник" пострадали из-за прорыва коллектора

13 февраля 2020 14:45  [55] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Почти все садовые участки нижегородского СНТ "Красный кожевенник" пострадали из-за прорыва коллектора. Об этом стало известно на встрече рабочей группы по определению ущерба, нанесенного аварией.

Межведомственная комиссия вместе с собственниками обследовала все садоводческие участки в СНТ "Красный кожевенник".

"В садоводческом товариществе пострадали почти все участки, их около 50. Мы оценили ущерб, нанесенный вследствие затопления земельных участков и строений. Работу с садоводами будем продолжать", – заявил первый заместитель главы администрации Ленинского района Владимир Петрухов.

По итогам встречи рабочая группа приняла решение предоставить акты обследования пострадавших садоводческих участков в компанию ООО "Заводские сети", которым принадлежит коллектор, для их дальнейшей совместной работы с садоводами. Кроме того, "Заводские сети" должны будут определить график приема граждан.

По информации администрации Ленинского района, заявления пострадавших садоводческого товарищества "Красный кожевенник" принимаются в администрации Ленинского района в кабинете № 115 с 9:00 до 18:00, контактный телефон: 258-41-19.

Ранее, владельцам затопленных участков СНТ "Красный кожевенник" хотели предложить несколько видов компенсаций. При этом, глава города Владимир Панов пообещал возместить ущерб в любом случае.

Участки затопило сточными водами в результате прорыва коллектора 22 января 2020 года. Канализационные стоки распространились по территории СНТ на площади 1 тысяча кв. м. 

Из-за аварии пришлось отключить водоснабжение в Автозаводском районе. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

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