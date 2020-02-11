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Лже-застройщик в Дзержинске обманул дольщиков на 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В качестве якобы застройщика выступил жилищно-строительный кооператив (ЖСК) "1-й Дзержинский". По предварительным данным, в 2017-2018 годах ЖСК заключал договоры с дольщиками, которые вносили свои денежные средства для строительства многоквартирного дома на ул. Комбрига Патоличева.
При этом у ЖСК отсутствовала возможность построить данный дом, поскольку у него нет лицензии на возведение домов, а предполагаемый участок не предназначен для строительства.
Межу тем, руководитель ЖСК получил от пайщиков 1,5 млн рублей в виде взносов.
Мошенничество выявила прокуратура в ходе проверки соблюдения законодательства о долевом строительстве жилья.
Материалы проверки направлены в следственный комитет. В отношении руководителя ЖСК возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
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