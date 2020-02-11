Лже-застройщик в Дзержинске обманул дольщиков на 1,5 млн рублей Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Лже-застройщик в Дзержинске обманул дольщиков на 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В качестве якобы застройщика выступил жилищно-строительный кооператив (ЖСК) "1-й Дзержинский". По предварительным данным, в 2017-2018 годах ЖСК заключал договоры с дольщиками, которые вносили свои денежные средства для строительства многоквартирного дома на ул. Комбрига Патоличева.

При этом у ЖСК отсутствовала возможность построить данный дом, поскольку у него нет лицензии на возведение домов, а предполагаемый участок не предназначен для строительства.

Межу тем, руководитель ЖСК получил от пайщиков 1,5 млн рублей в виде взносов.

Мошенничество выявила прокуратура в ходе проверки соблюдения законодательства о долевом строительстве жилья.

Материалы проверки направлены в следственный комитет. В отношении руководителя ЖСК возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).