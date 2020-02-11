Полтора года колонии получил житель Ковернинского района за кражу денег из пылесоса Происшествия

Полтора года колонии получил 33-летний житель Ковернинского района за кражу денег из пылесоса. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 14 февраля 2020 года.

Судом установлено, что в период с 1 по 30 сентября 2019 года ранее судимый молодой человек распивал спиртные напитки у односельчанки в доме. Узнал, что у женщины имеется крупная сумма денег, решил их украсть. Через несколько дней, воспользовавшись отсутствием в доме владельцев, проник в помещение и стал искать деньги. Кошелек, в котором были 100 тысяч рублей, он обнаружил в пылесосе и похитил.

Суд назначил ему наказание – 1 год 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Иск потерпевшей удовлетворен и с осужденного взыскано 100 тысяч рублей.