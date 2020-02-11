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Происшествия

Осужденный сбежал из колонии в Нижегородской области

14 февраля 2020 10:06  [134] Происшествия

Осужденный сбежал из колонии в Нижегородской области. Как сообщили в прокуратуре региона, по результатам проверки исправительной колонии прокурор внес представление с требованием о привлечении сотрудников ГУФСИН к ответственности.

Установлено, что один из осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении, воспользовался отсутствием за ним надзора и наличием в свободном доступе ключей от автомобиля, находящегося на режимной территории учреждения. Он сел за руль автомобиля и уехал за пределы колонии. Впоследствии он был задержан сотрудниками уголовно-исполнительной системы. Однако за побег из места лишения свободы, неправомерное завладение автомобилем (угон) и применение насилия в отношении представителя власти при задержании в отношении данного осужденного возбуждены 3 уголовных дела.

Перечисленные поступки осужденного не позволят ему освободиться в июне 2020 года, напротив, значительно увеличат срок лишения свободы, а также изменят вид исправительного учреждения, где условия отбывания наказания будут более суровые.

Совершение осужденным новых преступлений стало возможным в результате ненадлежащего осуществления сотрудниками исправительной колонии надзора за поведением осужденных.

В связи с этим специализированным прокурором начальнику исправительного учреждения внесено представление с требованием привлечь виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности, а также принять конкретные меры по недопущению подобных нарушений.

Напомним, другой осужденный за убийство, кражу и изнасилование Раушан Салахов сбежал из колонии №5 (ул. Ракетная, 2Д) в Нижнем Новгороде в ноябре прошлого года. Он все еще в розыске.

Напомним также, что осужденный Сергей Колоколов сбежал из колонии № 17 в Нижегородской области в октябре прошлого года. Через несколько дней его задержали в п. Сухобезводное.

Ранее, наркотики в маркерах пытались передать в нижегородскую ИК-16, до этого нижегородец пытался перебросить на территорию колонии спиртосодержащую жидкость и мобильные телефоны. В конце декабря 2019 года предположительно наркотик обнаружили сотрудники нижегородского СИЗО в банке с какао. Спрятанное вещество, предназначалось подследственному. Напомним также, что сотрудники СИЗО-3 нашли SIM-карту в кураге. Кроме того, один год ограничения свободы получила жительница Дзержинска за попытку пронести наркотики в колонию в расческе. Житель Лукояновского района пытался пронести осужденному гашиш, упакованный в тапочки.

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