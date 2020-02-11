"У каждого поколения – своя война", - Глеб Никитин Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил обращение к Дню вывода войск из Афганистана.

"Искренне горжусь нижегородцами - горьковчанами, служившими в Афганистане. Более 6 с половиной тысяч наших солдат и офицеров выполнили там свой долг. Только представьте: 6 с половиной тысяч - численность населения одного посёлка городского типа. 189 человек погибли, 834 были ранены и контужены, 155 стали инвалидами.

Правду говорят: у каждого поколения – своя война. И каждый нижегородский солдат и офицер, "покончивший счёты с войной" в Афгане, стал легендой. В школах, где учились герои, свято хранится память о них, по всей области открыты памятники погибшим воинам…

Дорогие друзья! Спасибо вам за то, что своим примером помогаете нам растить молодёжь с правильными ценностями и ориентирами! За то, что, вопреки всему пережитому, сумели не сломаться, а выстоять и активно работать на благо родной земли. Нижегородская область нуждается в таких сильных духом людях, которым по плечу самые сложные задачи! Успехов вам, крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия!" – отмечается в обращении.

СПРАВКА (Википедия):

Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года, в соответствии с заключёнными 14 апреля 1988 года Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг ДРА. Советский Союз обязался вывести свой контингент в девятимесячный срок, то есть до 15 февраля 1989 года, причём половина войск должна была быть выведена в течение первых 3-х месяцев, то есть до 15 августа 1988 года.