Апелляция подтвердила сговор "Понетаевского психоневрологического интерната" с поставщиком питания Общество

Первый арбитражный апелляционный суд подтвердил сговор "Понетаевского психоневрологического интерната" в Шатковском районе Нижегородской области (интернат находится на территории скита Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря) с поставщиком питания и хозяйственно-бытовых товаров ООО ТД "Движение НН". Об этом сообщили в нижегородском УФАС.

Этим решением ГБУ "Понетаевский психоневрологический диспансер", ООО ТД "Движение НН" и ИП Катышев К.В. признаны нарушившими часть 4 статьи 11 Федерального закона "О защите конкуренции", пояснили в ведомстве.

Из анализа представленных в управление материалов следовало, что имея потребность в закупке продуктов питания и хозяйственно-бытовых товаров, учреждение намеренно делило необходимый объем закупаемой продукции на лоты, стоимость которых составляла не более 100 тысяч рублей для заключения договоров с заранее известными поставщиками без конкурентных закупочных процедур.

При рассмотрении дела в Арбитражном суде Нижегородской области решение и предписание антимонопольного органа в части признания наличия нарушения в действиях психоневрологического интерната и ИП Катышева К.В. признано незаконным.

Однако антиконкурентный характер подписанного ГБУ "Понетаевский психоневрологический диспансер" и ООО ТД "Движение НН" соглашения подтвержден арбитражными судами первой и апелляционной инстанций.

В результате заключения учреждением договоров с ООО ТД "Движение НН" последнее получило доступ к поставке продуктов питания для нужд учреждения по максимально возможной цене, без участия в какой-либо конкурентной борьбе, без подачи предложений о снижении цены. Имея необходимость в поставке продуктов питания, учреждение заключало многочисленные договоры с ООО ТД "Движение НН", группировав при этом продукты питания таким образом, чтобы сумма каждого договора не превышала 100 тысяч рублей. Аналогичные обстоятельства имели место в конце 2015-2017 годах.

Постановление Первого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия.

Ранее комиссия УФАС признала "Понетаевский психоневрологический диспансер" нарушившим закон о защите конкуренции. Комиссия антимонопольного ведомства установила, что учреждение заключало договоры на закупку питания в течение одного дня, без проведения публичных закупочных процедур.

Отметим, что в январе это года учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера", член центрального штаба Общероссийского народного фронта Нюта Федермессер лично погрузилась в изучение деятельности Понетаевского психоневрологического интерната в Шатковском районе, где предполагается строительство нового здания интерната.