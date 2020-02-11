Керженский заповедник ищет подрядчика по уходу за северными оленями за 1,8 млн рублей Общество

Фото: С.Г.Суров

Керженский заповедник ищет подрядчика по уходу за северными оленями за 1,8 млн рублей. Как сообщается на сайте госзакупок, объявлен электронной аукцион для оказания услуг по содержанию, уходу и исследованию особенностей жизнедеятельности лесных северных оленей в 2020 году.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,8 млн рублей. Аукцион пройдет 26 февраля.

Как ухаживать за оленями: следует обеспечить ежедневную подачу корма и воды животным, уборку кормовых точек с применением специнвентаря, контроль за периметром ограждения вольера.

Важно, что при подаче ягеля оленям в жаркий сезон его следует замачивать и опрыскивать, а в зимний сезон размораживать. Также подрядчик должен мыть овощи, сушить сухари и смешивать сухие корма.

Также нужно будет вести учет животных с помощью фотоловушек.

Напомним, в октябре прошлого года молодого оленя, который напал на сотрудника Керженского заповедника, выселили из вольера.