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Детсад на 180 мест построят в Сарове, что позволит ликвидировать актуальную очередность среди детей. Об этом сообщается в документах на сайте Госзакупок.
В настоящее время объявлен аукцион по выбору компании, которая займется проектно-изыскательскими работами для возведения объекта. Детский сад расположится в 22 микрорайоне Сарова, в частности в кварталах №2 и №3.
В документах сообщается, что строительство дошкольного учреждения «позволит ликвидировать актуальную очередность среди детей и снять социальную напряженность, вызванную отсутствием достаточного количества мест в детских садах, расположенных в новой части города».
Детский сад будет рассчитан на одну группу для детей младенческого ясельного возраста (до 1 года – 15 мест);, двух групп для детей ясельного возраста (40 мест) и пять групп дошкольного возраста (3-7 лет).
Предполагается, что здание будет двухэтажным, общей площадью 5,5 тысяч кв. метров.
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