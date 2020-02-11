Особенности английского фарфора

Английский фарфор можно смело отнести к традициям Англии. Производить его начали очень давно. Фарфор произведенный по старым технологиям отличить довольно просто: на нем можно увидеть позолоту и изящные цветочные композиции. Поэтому его любят многие коллекционеры. Найти и купить английский фарфор несложно. Достаточно посетить сайт https://wpac.ru, где вы найдете большой ассортимент. Любители фарфора найдут для себя что-то особенное и необычное на этом ресурсе.

Самая первая английская посуда изготавливалась в восточном стиле. Просто он в то время пользовался огромной популярностью. Но тогда был один небольшой минус: посуда была очень хрупкой и не имела такого изящества как сейчас. Обеспеченные семьи скупали не только дорогую посуду, но и статуэтки, фигурки и другие предметы быта из английского фарфора. Со временем менялись технологии производства и теперь этот вид считает самым лучшим в своем роде.

Фарфор сам по себе очень хрупок и стоит наряду с майоликой и фаянсом. Исключительные свойства и элегантный дизайн сделали английский фарфор очень популярным. Из отличительных свойств можно выделить следующие:

Привлекательность внешнего вида.

Прочностные характеристики на высшем уровне.

Материал обладает хорошей проводимостью тепла.

Фарфор – экологически чистый материал.

Для здоровья человека материал безвредный.

Срок службы очень долгий, поэтому можно найти эксклюзивную статуэтку былых времен.

Простой уход, который не требует затрат и специальных средств.

Фарфор может долго сохранять свой первоначальный вид при условии его правильного ухода. При покупке помойте его и протрите насухо. Затем со временем нужно удалять накопившуюся пыль таким же способом. Так он будет служить верой и правдой очень долго. Если человек – настоящий коллекционер, то непременно будет рад тому, что есть такой хороший интернет-магазин качественного английского фарфора.

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