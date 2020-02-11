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Общество

Музеи в историко-художественном комплексе Балахны Нижегородской области отремонтируют

14 февраля 2020 13:38  [31] Общество

Фото: с сайта https://bmihk.ru/

Музеи в историко-художественном комплексе Балахны Нижегородской области отремонтируют. Соответствующее поручение дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе визита в Балахнинский район 13 февраля 2020 года.

Работы планируется провести в музеях "Усадьба Худякова" и "Дом Плотникова".

"В сфере культуры в Балахнинском районе работают замечательные люди, душой болеющие за свое дело. В течение десятков лет они сохраняют традиции народно-художественных промыслов. Состояние зданий сейчас просто ужасное. При этом внутри хорошее настроение, занимаются дети и взрослые. Место обладает большим культурным и туристическим потенциалом. Я принял решение в этом году выделить финансирование на проведение ремонта", - отметил губернатор.

Также планируется благоустроить набережную Волги. В этом году участок набережной планируется сделать в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

Кроме того, в ходе визита в Балахнинский район Глеб Никитин проверил работу Балахнинской центральной районной больницы и назвал состояние больницы "кошмаром". Принято решение ее отремонтировать.

В ходе визита глава региона также поручил устранить протечки в подвале школы № 10.

По итогам визита глава Балахнинского района Алексей Левкович написал заявление об отставке.

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