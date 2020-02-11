Власти не могут связаться с ТСЖ, которое отвественно за свалку мусора на ул.Обозной

Свалка мусора около дороги на ул.Обозной
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Руководитель ТСЖ на ул.Обозной Нижнего Новгорода, отечественный за установку контейнеров, не выходит на связь с администрацией города.
На огромную свалку около дороги в районе ул.Обозной пожаловался пользователь соцсети.
"Помойку сделали прямо на дороге, куда смотрят власти?", - написал пользователь в одном из пабликов ВКонтакте и прикрепил фотографию свалки.
Свалка мусора на ул.Обозной
Пост собрал множество комментариев, авторы которых разделились на две группы. Одни из них считают, что за уборку свалки отвечают сами жители, которые ее и создали. Другие высказываются негативно в отношении властей, не следящих за подобными инцидентами.
В итоге администрация Нижнего Новгорода присоединилась к дискуссии и пояснила, что не может связаться с руководителем ТСЖ, которое ответственно за установку мусорных контейнеров.
"Свалка передана в работу региональному оператору. По поводу установки контейнеров - это обязанность ТСЖ. Мы собирали совещание в пятницу на эту тему, однако председатель ТСЖ на него не явился, на звонки администрации не отвечает, написали обращение в ГЖИ и АТИ о проведении проверки в отношении ТСЖ", - написал представитель городской администрации.
В ветке обсуждения еще один пользователь представил фотографии свалки на территории Ворошиловского поселка (Автозаводский район).
Городская администрация ответила на эту жалобу тем, что свалка ликвидирована и прикрепила фотографию, доказывающую это.
Фото администрации Нижнего Новгорода
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