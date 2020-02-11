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Культура и отдых

Клиенты "Открытие Private Banking" в честь Дня влюбленных получат скидку 60% на всю коллекцию эксклюзивных украшений

14 февраля 2020 15:16  [61] Культура и отдых

В честь Дня влюбленных, 14 февраля, английский ювелирный дом MaximiliaN London предлагает специальные условия для клиентов "Открытие Private Banking". Они получат скидку 60% на всю коллекцию эксклюзивных украшений, рассказали в пресс-службе банка.

Кроме того, в честь праздника банк "Открытие" дарит клиентам услугу "Разбор ювелирного гардероба". Профессиональный эксперт по оценке сертифицированных драгоценных камней и украшений, представитель английского ювелирного дома MaximiliaN London, в формате частной встречи во флагманском офисе на Остоженке оценит ювелирные коллекции клиентов "Открытие Private Banking" и даст рекомендации по их дальнейшему использованию или новому дизайну. Консультации доступны c 14 по 21 февраля 2020 года.

"Ювелирные украшения издавна являются знаком любви мужчины к женщине, но при этом остаются и "романтическим" инвестиционным инструментом. В честь Дня влюбленных мы даем своим любимым клиентам возможность пополнить свои коллекции украшений и получить консультацию уважаемых международных экспертов ювелирного рынка", - рассказала руководитель "Открытие Private Banking" Виктория Денисова.

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