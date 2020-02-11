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Спорт

Глеб Никитин примет участие в "Лыжне России" 15 февраля

14 февраля 2020 15:43  [2] Спорт

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин примет участие во Всероссийской массовой гонке "Лыжня России". Она пройдет 15 февраля 2020 года в Нижнем Новгороде (поляна рядом с ЖК "Окский берег"). Ранее, Глеб Никитин пригласил нижегородцев принять участие в "Лыжне России".

"Лыжня России" - одно из самых ярких спортивных мероприятий. В этом году она проводится уже в конце зимы, но это еще одна причина принять в ней участие. На лыжи встать никогда не поздно. Убежден, что это один из лучших видов спорта, который подходит практически каждому человеку", - сказал Глеб Никитин.

В Нижегородской области ожидается около 15 тысяч участников.

Впервые в этом году для нижегородцев будет организован забег младших школьников. Команды школ, показавшие лучшие результаты, получат ценные подарки.

В программе соревнований: массовый старт на 5 и 10 км, забег почетных гостей, семейный забег для родителей с детьми (команда от трех человек), брендированный забег (нижегородские предприятия), забег младших школьников (2-4 классы). Кроме того, всех гостей и участников зимнего фестиваля ждет масштабная развлекательная программа: выступление артистов, анимация для детей, конкурсы с подарками, полевая кухня.

Программа фестиваля:
с 9.00 - развлекательная программа на сцене, спортивные игры для детей;
9.00-11.00 - регистрация участников;
11.00 - первый забег - "Младшие школьники";
11.30 - торжественное открытие "Лыжни России – 2020";
12.00 - старт массового забега на дистанции 5 км и 10 км;
12.15 - старт забега почетных гостей на 2020 м;
12.30 - старт корпоративного забега на 2020 м;
12.45 - старт семейного забега;
13.00 – 14.00 - награждение победителей и призеров соревнований.

Регистрация участников:
1. Коллективные заявки от спортивных и образовательных школ Нижнего Новгорода и Нижегородской области направляются на электронную почту: flgno18@mail.ru (не более 20 человек от школы) до 13 февраля 2020 года.
2. Индивидуальные (личные) и семейные заявки принимаются 15 февраля 2020 года с 9.00 в районе старта забегов, на поляне ЖК "Окский берег".
3. Заявки на брендированный забег (от команд нижегородских предприятий) и забег младших школьников принимаются на электронную почту: olga@arrmedia.ru и по телефону: (831) 4-301-501.

Движение транспорта будет ограничено в Новинках из-за "Лыжни России".

Глеб Никитин вместе с нижегородцами участвовал в гонке "Лыжня России" и в прошлом году.

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