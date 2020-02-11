ЕРКЦ рекомендует вовремя передать показания счетчиков в феврале

ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ") и Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" рекомендуют передать показания счетчиков по квитанциям ЕРКЦ с 19 по 25 февраля. Это связано с тем, что в обычные сроки передачи показаний (с 23 по 25 число) в текущем месяце выпадает два выходных дня.
С 19 по 25 февраля показания счетчиков по квитанциям ЕРКЦ можно передать несколькими способами.
Дзержинск:
1. Через сайт ЕРКЦ www.erkc-dzr.ru без регистрации в разделе "Онлайн-сервисы";
2. Через Личный кабинет на сайте ЕРКЦ.
3. С помощью SMS на номер телефона: +7 (963) 000 84 17 (круглосуточно).
4. По сотовому телефону +7 905 192-17-09 (SMS по данному телефону НЕ принимаются) (с 08-00 до 20-00);
5. В офисе ЕРКЦ (Петрищева, д.10 А), в окнах обслуживания МФЦ (ул. Гастелло, д. 11).
6. В пунктах приема платежей ЕРКЦ
Кстово и Кстовский район:
1. Через сайт ЕРКЦ www.erkc-dzr.ru без регистрации в разделе "Онлайн-сервисы";
2. Через Личный кабинет на сайте ЕРКЦ.
3. С помощью SMS на номер телефона: +7 (963) 000 84 17 (круглосуточно).
4. По сотовому телефону +7 905 192-17-09 (SMS по данному телефону НЕ принимаются) (с 08-00 до 20-00);
5. В офисе ЕРКЦ (б-р Нефтепереработчиков, д. 19).
Своевременная передача показаний приборов учета – гарантия корректных начислений, соответствующих показаниям счетчиков. Согласно постановлению правительства №354, при отсутствии показаний в течение первых трех месяцев начисления производятся по среднемесячному потреблению, а далее по нормативу.
"Способы передачи показаний у нас разнообразные. Дистанционно, не выходя из дома, можно передать показания счетчиков на сайте ЕРКЦ. Граждане, желающие сделать это лично, могут обратиться в приемные окна офисов или в пункты приема платежей. Для удобства горожан мы составили график загруженности офисов ЕРКЦ. Информация об этом будет размещена на сайте компании, в офисах продаж и обслуживания клиентов, в пунктах приема платежей", - подчеркнул директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.
График загруженности офисов ЕРКЦ:
с 1 по 3, а также с 26 по 30 число каждого месяца – самая низкая посещаемость офисов.
с 4 по 5, с 11 по 22 – средняя посещаемость.
с 6 по 11, с 23 по 25 – самая высокая посещаемость.
СПРАВКА:
ООО "Единый расчетно-кассовый центр" приступило к работе в сентябре 2007 года. На сегодняшний день компания осуществляет свою деятельность в двух городах Нижегородской области: Дзержинске и Кстове.
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